РФС назвал дату жеребьёвки 1/4 финала Кубка России по футболу

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Российский футбольный союз (РФС) назвал дату проведения жеребьёвки стадии 1/4 финала Кубка России по футболу.
РФС назвал дату жеребьёвки 1/4 финала Кубка России по футболу
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, жеребьёвка состоится 3 марта. Начало церемонии — в 17:50 мск.

На данный момент определились семь из восьми участников четвертьфинала — московские «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, тульский «Арсенал», самарские «Крылья Советов», грозненский «Ахмат» и «Сочи».

Ещё один четвертьфиналист определится в матче 1/8 финала между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом», перенесённым с 22 февраля на 3 марта из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что матчи 1/4 финала Кубка России по футболу перенесены на апрель.

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