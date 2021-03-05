Широков считает, что Сёмин ничего не дал «Локомотиву» за время своей работы

Короткая ссылка
Экс-полузащитник сборной России по футболу Роман Широков выступил с критикой в адрес бывшего главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
Широков считает, что Сёмин ничего не дал «Локомотиву» за время своей работы
  • Reuters

«А что Сёмин дал «Локомотиву»? «Локомотив» при нём вперёд шагнул? Конечно нет. Титулы взяли только из-за того, что слабые были конкуренты.  Команда должна постоянно двигаться вперёд. Кого он воспитал? Не рассказывайте сказки про Миранчука — он играл и до него. И Алексей говорил, что только сейчас начал нормально тренироваться, понял, что это такое. Не нужно рассказывать, что Алексей Миранчук — воспитанник Юрия Палыча. Баринов — тоже, он был в системе. Как много Баринов при нём играл? Последний год. А почему раньше не играл?» — цитирует Широкова ««РБ Спорт».

Юрий Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня 2020 года в связи с истечением срока действия контракта.

Ранее Широков назвал Карпина и Слуцкого оптимальными тренерами для «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить