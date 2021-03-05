Широков считает, что Сёмин ничего не дал «Локомотиву» за время своей работы

Экс-полузащитник сборной России по футболу Роман Широков выступил с критикой в адрес бывшего главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.

«А что Сёмин дал «Локомотиву»? «Локомотив» при нём вперёд шагнул? Конечно нет. Титулы взяли только из-за того, что слабые были конкуренты. Команда должна постоянно двигаться вперёд. Кого он воспитал? Не рассказывайте сказки про Миранчука — он играл и до него. И Алексей говорил, что только сейчас начал нормально тренироваться, понял, что это такое. Не нужно рассказывать, что Алексей Миранчук — воспитанник Юрия Палыча. Баринов — тоже, он был в системе. Как много Баринов при нём играл? Последний год. А почему раньше не играл?» — цитирует Широкова ««РБ Спорт».

Юрий Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня 2020 года в связи с истечением срока действия контракта.

Ранее Широков назвал Карпина и Слуцкого оптимальными тренерами для «Спартака».