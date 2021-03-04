Широков считает Карпина и Слуцкого оптимальными тренерами для «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался на тему преемника Доменико Тедеско на посту главного тренера клуба.

«Валера Карпин и Лео Слуцкий, как его зовёт Сава. И всё. Слуцкий, скорее всего, не пойдёт. Потому — Валера. Дорого, да. А Тедеско дешевле был? То есть за иностранного тренера готовы заплатить, а за русского — нет? Я бы не делал ставку на Сёмина или Бердыева. Они ничего не дадут «Спартаку», нет. Хотя по Бердыеву ещё можно подумать, Сёмин — точно нет», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

После матча 19-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) тренер красно-белых Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немца со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что перенёсший операцию экс-тренер «Спартака» Романцев переведён в обычную палату.