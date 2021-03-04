Перенёсший операцию экс-тренер «Спартака» Романцев переведён в обычную палату

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев, перенёсший операцию на сердце, был переведён из реанимации в обычную палату.

«Ситуация идёт на улучшение. Завтра будет ещё одно серьёзное обследование — оно покажет, насколько я здесь остался. Лишь сейчас перевели из реанимации, как раз располагаюсь», — заявил Романцев, которого цитирует ТАСС.

67-летний Романцев был госпитализирован с инфарктом в начале этой недели. Он перенёс операцию. Состояние специалиста оценивается как хорошее.

«Спартак» под руководством Романцева становился восьмикратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР.

Ранее Романцев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку после операции.