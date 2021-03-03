Романцев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку после операции
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«Спасибо большое за беспокойство, всем очень благодарен за переживания. Чувствую себя хорошо. Огромное спасибо болельщикам «Спартака», чувствую их поддержку и переживания. Самое главное — не болейте!» — приводит слова Романцева пресс-служба клуба.
«Спартак» под руководством Романцева выигрывал чемпионат и Кубок СССР: восемь раз становился чемпионом России а также трижды побеждал в Кубке России. Кроме того, с Романцевым красно-белые выходили в полуфиналы Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА.
Ранее «Спартак» пожелал Романцеву здоровья после операции на сердце.