Романцев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку после операции

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев обратился к болельщикам команды после того, как перенёс операцию на сердце.

«Спасибо большое за беспокойство, всем очень благодарен за переживания. Чувствую себя хорошо. Огромное спасибо болельщикам «Спартака», чувствую их поддержку и переживания. Самое главное — не болейте!» — приводит слова Романцева пресс-служба клуба.

«Спартак» под руководством Романцева выигрывал чемпионат и Кубок СССР: восемь раз становился чемпионом России а также трижды побеждал в Кубке России. Кроме того, с Романцевым красно-белые выходили в полуфиналы Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА.

Ранее «Спартак» пожелал Романцеву здоровья после операции на сердце.