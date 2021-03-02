«Спартак» пожелал Олегу Романцеву здоровья после операции на сердце
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«Олег Романцев госпитализирован в Москве сегодня утром. Ему успешно проведена операция на сердце, состояние стабильное. Желаем здоровья великому тренеру!» — говорится в официальном Twitter-аккаунте московского клуба.
Олег Романцев — чемпион СССР, восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР и трёхкратный обладатель Кубка России.
Ранее сообщалось, что у бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева случился инфаркт.