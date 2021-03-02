СМИ: Олег Романцев попал в реанимацию
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По информации Telegram-канала «112», у Романцева выявили проблемы с сердцем в виде острого коронарного синдрома.
Сообщается, что в настоящее время тренер находится в реанимации.
Олег Романцев — чемпион СССР, восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР и трёхкратный обладатель Кубка России.
Ранее сообщалось, что Романцев назвал Валерия Карпина оптимальным преемником Доменико Тедеско на посту главного тренера московского «Спартака».