СМИ: Олег Романцев попал в реанимацию

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев госпитализирован в одну из больниц Москвы.

По информации Telegram-канала «112», у Романцева выявили проблемы с сердцем в виде острого коронарного синдрома.

Сообщается, что в настоящее время тренер находится в реанимации.

Олег Романцев — чемпион СССР, восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР и трёхкратный обладатель Кубка России.

Ранее сообщалось, что Романцев назвал Валерия Карпина оптимальным преемником Доменико Тедеско на посту главного тренера московского «Спартака».