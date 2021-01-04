Романцев назвал Карпина оптимальным преемником Тедеско на посту главного тренера «Спартака»

Именитый экс-наставник «Спартака» Олег Романцев объявил, что видит Валерия Карпина следующим тренером красно-белых после ухода Доменико Тедеско.

По мнению опытного специалиста, важным фактором является спартаковское прошлое Карпина, который в последние годы работает с «Ростовом».

«Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Геннадий Орлов поделился мнением о причинах решения Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком».