Романцев назвал Карпина оптимальным преемником Тедеско на посту главного тренера «Спартака»

Короткая ссылка
Именитый экс-наставник «Спартака» Олег Романцев объявил, что видит Валерия Карпина следующим тренером красно-белых после ухода Доменико Тедеско.
Романцев назвал Карпина оптимальным преемником Тедеско на посту главного тренера «Спартака»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По мнению опытного специалиста, важным фактором является спартаковское прошлое Карпина, который в последние годы работает с «Ростовом».

«Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Геннадий Орлов поделился мнением о причинах решения Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить