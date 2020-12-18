Орлов поделился мнением о причинах решения Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможных причинах решения главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

«На мой взгляд, истинная причина такого решения Тедеско заключается в следующем. Ушёл Цорн, который пригласил его в «Спартак». Он согласовывал с Томасом игроков, новичков. Видимо, был неплохой контакт. Без Цорна ситуация поменялась. Тедеско по-прежнему хотелось влиять на трансферную политику, но...», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Он предположил, что Тедеско рассчитывал на доверия среди руководства, но не получил его. По его мнению, специалист боится, что ему могут снова привезти не тех игроков, которые ему могли бы быть нужны.

Контракт немецкого специалиста со «Спартаком» истекает по окончании сезона-2020/2021. Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом.

После 19 туров «Спартак» находится на третьем месте в чемпионате России, набрав 35 очков.

Ранее Олег Романцев положительно оценил работу Тедеско в «Спартаке».