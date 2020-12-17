Романцев положительно оценил работу Тедеско в «Спартаке»

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о решении нынешнего наставника команды Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.
Романцев положительно оценил работу Тедеско в «Спартаке»
  • ©spartak.com

Соглашение немецкого специалиста истекает по окончании сезона-2020/21.

Романцев признал, что позиция Тедеско стала для него неожиданной. Тренер отметил, что при немце команда изменилась: стала мобильнее и интереснее. Романцев также считает, что Тедеско имеет полное право не продлевать свой контракт, поскольку никаких иных обязательств перед «Спартаком» у него нет. Свою работу он делал честно и как настоящий профессионал, считает российский специалист.

«Приятно, что он трудился не как приехавший на заработки футбольный гастарбайтер, что, увы, порой бывает, а как человек, искренне полюбивший «Спартак» и нашу страну, язык которой с удовольствием изучал. А потому искренне объяснил, что заставило его сделать этот нелёгкий для себя шаг. Удачи тебе, Доменико!» — цитирует Романцева СЭ.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от встречи с Тедеско в неформальной обстановке.

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