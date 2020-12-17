Черевченко поделился впечатлениями от встречи с Тедеско в неформальной обстановке

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказал мнение об эмоциональном поведении во время матчей наставника «Спартака» Доменико Тедеско, а также рассказал о своих впечатлениях от общения с немецким специалистом.

«Все по-разному выплескивают эмоции: кто-то ведет себя так, а кто-то по-другому. Не знаю, что в адрес Тедеско Дима Бородин сказал. Мы с ним ещё в «Торпедо» играли — могу сказать, что он очень спокойный парень. Для того чтобы занять чью-то сторону, надо чётко понимать, что происходило. Знаете, когда мы недавно заехали в отель перед игрок с ЦСКА, то пересеклись с тренерским штабом «Спартака». Как я понял, они постоянно там живут. В холле пообщались с Доменико. Он очень хорошо говорит по-русски. Я не знаю, что происходит во время матчей и на эмоциях, но в быту мы встретились впервые, и у меня сложилось о нём хорошее впечатление», — цитирует Черевченко Sport24.

Во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (0:1), у Тедеско возник конфликт с тренером вратарей команды соперника Дмитрием Бородиным. После окончания встречи немецкий специалист обвинил члена штаба соперника в национализме.

Ранее Ловчев выразил мнение, что «Спартак» должен сохранить Тедеско.