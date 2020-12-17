Ловчев считает, что «Спартак» должен сохранить Тедеско

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной СССР по футболу Евгений Ловчев прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с клубом.
Ловчев считает, что «Спартак» должен сохранить Тедеско
  • РИА Новости

«Не надо прощаться с Тедеско. Это будет уже шестнадцатый уволенный при Федуне главный тренер. Так команду не создашь. Всё, что творится в «Спартаке», напоминает сказку про старика Хоттабыча. Видимо, Федун считает, что если даст тренеру большую зарплату, то он будет хорошо работать и сделает отличную команду. Кто заменит Тедеско? Он же создал команду под себя. И «Спартак» идёт в лидирующей группе. Ну, укрепите состав — купите хорошего опорника, игрока под нападающими, распасовщика и одного защитника. И пускай он работает дальше», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Контракт немецкого специалиста со «Спартаком» истекает по окончании сезона-2020/2021. Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом.

Ранее Геркус назвал уход Тедеско катастрофой для «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить