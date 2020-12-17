Ловчев считает, что «Спартак» должен сохранить Тедеско

Бывший полузащитник сборной СССР по футболу Евгений Ловчев прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с клубом.

«Не надо прощаться с Тедеско. Это будет уже шестнадцатый уволенный при Федуне главный тренер. Так команду не создашь. Всё, что творится в «Спартаке», напоминает сказку про старика Хоттабыча. Видимо, Федун считает, что если даст тренеру большую зарплату, то он будет хорошо работать и сделает отличную команду. Кто заменит Тедеско? Он же создал команду под себя. И «Спартак» идёт в лидирующей группе. Ну, укрепите состав — купите хорошего опорника, игрока под нападающими, распасовщика и одного защитника. И пускай он работает дальше», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Контракт немецкого специалиста со «Спартаком» истекает по окончании сезона-2020/2021. Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом.

Ранее Геркус назвал уход Тедеско катастрофой для «Спартака».