Геркус назвал уход Тедеско катастрофой для «Спартака»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о решении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать истекающий контракт с клубом.

«В матче со «Спартаком» «Зенит» мог и вничью закончить, и даже проиграть. При всех проблемах, при всей слабости московской команды. Так что поражение это спартаковское — это момент оценить себя против сильнейшей команды лиги, но не катастрофа. А вот уход Тедеско — это катастрофа», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

В 19-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:3, отпустив петербургский клуб на шесть очков. После матча главный тренер московской команды Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обсудит с Тедеско досрочное расторжение контракта.