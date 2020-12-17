Геркус назвал уход Тедеско катастрофой для «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о решении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать истекающий контракт с клубом.
Геркус назвал уход Тедеско катастрофой для «Спартака»
  • РИА Новости

«В матче со «Спартаком» «Зенит» мог и вничью закончить, и даже проиграть. При всех проблемах, при всей слабости московской команды. Так что поражение это спартаковское — это момент оценить себя против сильнейшей команды лиги, но не катастрофа. А вот уход Тедеско — это катастрофа», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

В 19-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:3, отпустив петербургский клуб на шесть очков. После матча главный тренер московской команды Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, который истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обсудит с Тедеско досрочное расторжение контракта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить