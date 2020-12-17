СМИ: «Спартак» обсудит с Тедеско досрочное расторжение контракта

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Руководство московского «Спартака» в ближайшее время рассмотрит вопрос о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Доменико Тедеско.
СМИ: «Спартак» обсудит с Тедеско досрочное расторжение контракта
  • © ФК "Спартак"

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, «Спартак» обсудит этот вопрос с Тедеско в ближайшее время.

Контракт немецкого специалиста с российским клубом истекает по окончании сезона-2020/21. Сам тренер заявил, что не будет продлевать соглашение.

Под руководством Тедеско красно-белые в нынешнем сезоне идут на втором месте в турнирной таблице, уступая шесть очков «Зениту», которому проиграли в 19-м туре Российской премьер-лиги (1:3).

Ранее итальянский журналист выразил мнение, что «Спартак» может вернуть Карреру.

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