Итальянский журналист считает, что «Спартак» может вернуть Карреру

Итальянский журналист Микаэль Брага, обозревающий российский футбол для MondoSportivo, La Gazzetta dello Sport и Calcio Russo, не исключает возможности возвращения Массимо Карреры на должность главного тренера московского «Спартака».

«Если ты заранее знаешь, что случится дальше, то у тебя есть время подготовиться. «Спартак» может уже сейчас начинать поиск нового главного тренера. Если под него зимой будет проводиться трансферная кампания, то Тедеско доработает свой контракт до конца уже больше в качестве помощника. Пишут, что Массимо Каррера может скоро уйти из АЕКа. Кто знает, может быть, «Спартак» захочет вернуть его. Я не удивлюсь, если так и случится. Каррера — самый успешный тренер «Спартака» за последние 15—20 лет, и все хотят иностранного специалиста. Немаловажно, что Каррера знает и любит «Спартак», — цитирует Брагу «Евро-Футбол.Ру».

Каррера работал главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Контракт нынешнего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско истекает по окончании сезона-2020/2021. Немецкий специалист заявил, что не будет продлевать соглашение.

Ранее в «Спартаке» оценили решение Тедеско не продлевать контракт с клубом.