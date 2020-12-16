В «Спартаке» оценили решение Тедеско не продлевать контракт с клубом

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слова главного тренера команды Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» в 19-м туре Российской премьер-лиги о том, что он не продлит контракт с клубом по окончании сезона.
В «Спартаке» оценили решение Тедеско не продлевать контракт с клубом
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«К сожалению, вынужден сообщить, что Доменико принял такое решение. Последнее время он вёл переговоры с руководством, был заинтересован в продлении контракта. Накануне матча с «Зенитом» он принял решение. Мы ему благодарны, что он сделал заявление заранее, чтобы мы успели найти другого тренера. Вероятность ухода до старта весенней части сезона? Решение будет принимать руководство», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

По его словам, о своём решении Тедеско сообщил руководству 15 декабря, при этом игроки узнали об этом только после матча с «Зенитом».

«Решение Доменико принял после матча с «Сочи». У него были сомнения, он говорил, что очень скучает по семье, из-за ковидных ограничений не видит семью, скучает по ней. Но сложно сказать, что стало триггером»,  — добавил Фетисов.

Тедеско возглавил «Спартак» осенью 2019 года.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее Тедеско объявил, что не продлит контракт со «Спартаком».

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