Гол и передача Рондона принесли ЦСКА победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Московский ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:0.

На 38-й минуте свой дебютный мяч в составе армейцев забил Хосе Саломон Рондон, реализовав пенальти, а на 52-й он ассистировал удвоившему преимущество хозяев Николе Влашичу.

Подопечные Виктора Гончаренко набрали 40 очков и продолжают занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 26 очками находится на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА посвятили баннер умершему комментатору Юрию Розанову.