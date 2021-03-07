Дубли Соболева и Ларссона помогли «Спартаку» разгромить «Краснодар» в РПЛ
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 6:1.
В составе красно-белых дублями отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, а также по разу отличились Квинси Промес и Эсекьель Понсе. Гости ответили только голом Юрия Газинского.
Таким образом, подопечные Доменико Тедеско прервали трёхматчевую серию поражений в чемпионате России.
«Спартак» набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (31 очко) находится на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Тамбов» в 21-м туре РПЛ.