Дубли Соболева и Ларссона помогли «Спартаку» разгромить «Краснодар» в РПЛ

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Московский «Спартак» на своём поле одержал крупную победу над «Краснодаром» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубли Соболева и Ларссона помогли «Спартаку» разгромить «Краснодар» в РПЛ
  • © spartak.com

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 6:1.

В составе красно-белых дублями отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, а также по разу отличились Квинси Промес и Эсекьель Понсе. Гости ответили только голом Юрия Газинского.

Таким образом, подопечные Доменико Тедеско прервали трёхматчевую серию поражений в чемпионате России. 

«Спартак» набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (31 очко) находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Тамбов» в 21-м туре РПЛ.

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