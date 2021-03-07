Промес забил первый мяч после возвращения в «Спартак»
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В матче 21-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» Промес забил после передачи Джордана Ларссона на восьмой минуте.
Промес перешёл в «Спартак» этой зимой из амстердамского «Аякса».
Форвард выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, став чемпионом Российской премьер-лиги и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: теперь на его счету 66 голов за «Спартак».
Ранее Промес заявил, что готов быть лидером «Спартака».