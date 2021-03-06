Промес заявил, что готов быть лидером «Спартака»

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказал мнение о призывах некоторых болельщиков назначить его капитаном команды.

«Для меня это точно не проблема. Мне уже доверяли капитанскую повязку в «Спартаке», готов быть лидером и сейчас. Но у нас есть ребята, которые тоже знают, как выигрывать чемпионство, – Джикия, Зобнин, Ребров и другие. В идеале вообще каждый должен быть лидером, а повязка в данном случае не главное», — приводит слова Промеса пресс-служба клуба.

29-летний форвард выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, став чемпионом Российской премьер-лиги и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов и 33 результативные передачи в 135 матчах.

После возвращения в «Спартак» в конце февраля Промес сыграл в одном матче, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Промес назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в «Спартак».