Промес назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос, какого футболиста вернул бы в московский клуб.

«Одного? Так нечестно! Но пусть будет Фернандо», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

По мнению нападающего, московской команде пригодились бы удары Фернандо со штрафных.

«Очень важно, когда при счёте 0:0 кто-то способен сотворить чудо: бах! — и ты выиграл. В команде должны быть волшебники», — добавил он.

Фернандо играл за московский «Спартак» с 2016 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что суд арестовал недвижимость Квинси Промеса в Нидерландах.