СМИ: Суд арестовал недвижимость Промеса в Нидерландах
- РИА Новости
«Это было сделано в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба», — приводит слова Йегуди Мошковича De Telegraaf.
Отмечается, что суд арестовал недвижимость полузащитника «Спартака» на сумму €2,7 млн.
Напомним, что во время семейной вечеринки Промес поссорился с членом семьи и якобы нанёс ему несколько ножевых ранений.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» не намерен обжаловать работу судьи матча с казанским «Рубином».