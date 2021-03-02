СМИ: Суд арестовал недвижимость Промеса в Нидерландах

Суд принял решение наложить арест на недвижимое имущество нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в нидерландском Утрехте.

«Это было сделано в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба», — приводит слова Йегуди Мошковича De Telegraaf.

Отмечается, что суд арестовал недвижимость полузащитника «Спартака» на сумму €2,7 млн.

Напомним, что во время семейной вечеринки Промес поссорился с членом семьи и якобы нанёс ему несколько ножевых ранений.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» не намерен обжаловать работу судьи матча с казанским «Рубином».