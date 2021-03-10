Вилков — об отстранении после матча «Краснодар» — «Рубин»: у Слуцкого исторически сложилась антипатия к судьям

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Футбольный судья Михаил Вилков прокомментировал своё отстранение по итогам матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Рубин».
Вилков — об отстранении после матча «Краснодар» — «Рубин»: у Слуцкого исторически сложилась антипатия к судьям
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Об отстранении от судейства узнал из газет. Приятного мало, конечно. Хотя это было ожидаемо: совершил ошибку — получи наказание. Сразу же после игры «Краснодар» — «Рубин» осознавал, что мы ошиблись и за это придётся нести наказание», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Также судья ответил на вопрос о том, знал ли он о словах Слуцкого после матча.

«До игры стараемся меньше читать прессу, чтобы не отвлекаться. А так, конечно, мониторим газеты и спортивные издания в интернете. Что касается слов Леонида Слуцкого, я их не видел. Знаю, что Леонид Викторович недолюбливает нашего брата. Может быть, у Слуцкого исторически сложилась антипатия к судьям, поэтому он так бурно реагирует», — добавил он.

В ноябре 2020 года Михаил Вилков был исключён из состава судей Российской премьер-лиги (РПЛ). Вилков обслуживал скандальный матч «Краснодара» с «Рубином» (3:1). Арбитр признался, что ввёл в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) при рассмотрении жалобы казанского клуба. После этого апелляционный комитет попросил союз применить санкции к арбитру.

Ранее Вилков назвал экс-полузащитника ЦСКА Вернблума самым неприятным из футболистов.

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