Матч-триллер в Казани, шоу в исполнении «Спартака» и три гола «Локомотива» за 15 минут: главные события 21-го тура РПЛ

«Рубин» одержал вторую победу над «Зенитом» в текущем сезоне чемпионата России благодаря голу Дениса Макарова на 92-й минуте и промаху Артёма Дзюбы с пенальти на 99-й. «Спартак» отправил шесть мячей в ворота «Краснодара» и нанёс сопернику самое крупное поражение в национальном первенстве за десять лет. «Локомотив» на выезде разгромил «Арсенал» благодаря удачному выходу на замену Фёдора Смолова, и сразу три встречи завершились нулевыми ничьими. О главных событиях 21-го тура РПЛ — в материале RT.

Дебютный гол Рондона за ЦСКА

В первом матче тура московский ЦСКА дома одержал победу над грозненским «Ахматом» — 2:0. Главным действующим лицом игры стал новичок армейцев — венесуэльский нападающий Саломон Рондон. На 38-й минуте венесуэлец реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Зораном Нижичем, и открыл счёт голам в составе новой команды.

В начале второго тайма форвард выступил уже в роли ассистента, выполнив результативную скидку на Николу Влашича. Этот гол стал для хорватского полузащитника девятым в текущем сезоне РПЛ. А по количеству баллов за результативность (14) легионер делит третье место в лиге, уступая лишь Артёму Дзюбе и Джордану Ларссону (по 15).

В свою очередь, грозненцы не смогли нанести ни одного удара в створ ворот Ильи Помазуна и не сумели огорчить ЦСКА в седьмом матче подряд. Мало того, все эти встречи «Ахмат» проиграл с общим счётом 0:18.

Восемь матчей «Химок» без поражений в РПЛ

А вот «Ротор» и «Химки» поразить ворота друг друга не сумели и за всю игру не нанесли ни одного удара в створ. При этом в начале второго тайма судья Сергей Иванов был близок к тому, чтобы назначить пенальти в ворота волгоградцев после падения в чужой штрафной Резиуана Мирзова, но, прибегнув к помощи VAR, решил, что Илья Жигулёв правила не нарушал.

Таким образом, обе команды прервали трёхматчевые победные серии в национальном первенстве. С другой стороны, подмосковный коллектив продлил другую — беспроигрышную — до восьми встреч. В последний раз подопечные Игоря Черевченко терпели поражение в чемпионате 1 ноября прошлого года от «Зенита» (0:2). Более того, на этом отрезке «Химки» набрали больше всех очков в лиге.

Пятая игра Джанаева на ноль

«Ростов» и «Сочи» в южном дерби также обошлись без забитых мячей. При этом в данном матче опасных моментов было куда больше, чем в предыдущем. В конце первого тайма Сергею Терехову даже удалось поразить чужие ворота, но судья Василий Казарцев отменил гол, поскольку мяч попал в лежащего на ленточке Ивана Миладиновича, который находился в офсайде.

Вторая половина встречи, по сути, разбилась на эпизоды. Игра изобиловала стыками и жёсткими единоборствами. Жертвами излишней грубости стали получившие рассечения головы Антон Заболотный и Деннис Хаджикадунич. А футболистам «Сочи» рефери после перерыва показал пять жёлтых карточек, одна из которых превратилась в красную. Никита Бурмистров был удалён спустя всего девять минут после появления на поле.

Таким образом, подопечные Владимира Федотова прервали четырёхматчевую победную серию и опустились с третьего места на четвёртое в турнирной таблице, но оставили свои ворота на замке в пятой встрече РПЛ кряду. В общей сложности сухая серия Сослана Джанаева составляет уже 450 минут.

Первое удаление Бизозы в карьере

Ещё одна нулевая ничья была зафиксирована в противостоянии «Урала» и «Уфы». Любопытно, что данная очная встреча стала для команд второй всего за пять дней. Посреди недели они сошлись в 1/8 финала Кубка России и башкортостанцы одержали разгромную победу — 3:0.

На этот раз екатеринбуржцы оказались близки к реваншу, ведь уже на 14-й минуте полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза наступил на колено Павлу Погребняку и получил прямую красную карточку. Причём для бурундийца это удаление стало первым в карьере. В довершение всех бед гости в конце первого тайма остались ещё и без травмировавшегося Остона Урунова.

В итоге хозяева нанесли 14 ударов по воротам соперника, но так и не смогли открыть счёт, сыграв вничью в четвёртом туре РПЛ подряд.

Семь сейвов Рыжикова

Прервало серию из нулевых ничьих «Динамо», которое обыграло дома «Тамбов» (2:0) и одержало вторую победу подряд в РПЛ и третью кряду во всех турнирах. 40-летний вратарь Сергей Рыжиков сделал всё, чтобы его команда набрала хотя бы очко, но даже семь сейвов ветерана не спасли гостей от 14-го поражения в текущем сезоне РПЛ.

В конце первого тайма счёт открыл Вячеслав Грулёв. Любопытно, что голевую передачу ему отдал юный талант бело-голубых Арсен Захарян. 17-летний полузащитник во второй раз подряд попал в стартовый состав москвичей и вновь не ушёл с поля без балла за результативность. В игре прошлого тура с «Ахматом» он забил, а также заработал пенальти. Право на 11-метровый «Динамо» получило и в отчётной встрече. На этот раз его реализовал не Даниил Фомин, а Никола Моро.

«Тамбов» же не нанёс ни одного удара в створ ворот Антона Шунина и продлил безвыигрышную серию в чемпионате до десяти матчей. Последняя победа тамбовчан датируется 18 октября 2020-го. Тогда подопечные Сергея Первушина в гостях оказались сильнее волгоградского «Ротора» (2:0).

Крупнейшее поражение «Краснодара» в РПЛ за десять лет

Самый результативный матч тура состоялся на «Открытие Арене», где «Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1. Причём на двоих команды нанесли 34 удара по воротам, 18 из которых пришлись в створ.

В составе москвичей дубли оформили Александр Соболев и Джордан Ларссон. Первый таким образом сделал себе отличный подарок на 24-й день рождения. А швед достиг планки десять голов и в гонке бомбардиров турнира делит третье место с Джордже Деспотовичем. Впереди только Азмун (12) и Дзюба (11).

Также первый мяч после возвращения в «Спартак» забил Квинси Промес. Этот гол стал 100-м результативным действием Промеса в составе красно-белых. Ещё один на свой счёт записал вышедший на замену Эсекьель Понсе.

Для «Спартака» данная победа — самая крупная с 2015-го, когда красно-белые в Кубке России разгромили «Волгу» (7:0). «Краснодар» же впервые в истории пропустил шесть мячей и во второй раз проиграл с разницей в пять голов в РПЛ. В августе 2011-го южане уступили на выезде «Зениту» — 0:5.

Удачный выход на замену Смолова

Ещё одна разгромная победа была зафиксирована в понедельник в противостоянии «Арсенала» и «Локомотива». Москвичи долго не могли поразить ворота туляков. Они владели мячом, но практически не создавали опасных моментов.

В результате судьбоносным оказался выход на замену восстановившегося после травмы Фёдора Смолова. Нападающий появился на поле в официальном матче впервые ровно за четыре месяца и уже спустя две минуты нанёс красивый обводящий удар в дальнюю девятку. Данный гол стал для него первым с 27 сентября 2020-го, когда форвард огорчил ЦСКА. Более того, спустя ещё четыре минуты Смолов отметился результативной передачей на Мурило.

Удачно вышел на замену и Дмитрий Баринов, пропустивший полгода из-за разрыва крестообразных связок колена. В конце матча полузащитник помог отличиться Рифату Жемалетдинову. Таким образом, «Локомотив» одержал третью победу подряд во всех турнирах с общим счётом 8:0. «Арсенал», напротив, потерпел пятое поражение кряду в РПЛ и теперь делит 15-е место в турнирной таблице с «Уфой».

Десятый не реализованный Дзюбой пенальти

А вот действующий чемпион «Зенит» потерял очки во втором матче национального первенства подряд. В прошлом туре петербуржцы разошлись миром с «Ростовом» (2:2), а в этом уступили на выезде «Рубину» — 1:2.

Казанцы обыграли сине-бело-голубых во второй раз в текущем сезоне РПЛ. В первом круге они отпраздновали победу в Санкт-Петербурге с аналогичным счётом. А вот дома «Рубин» оказался сильнее соперника впервые с июля 2013-го.

Мало того, подопечных Леонида Слуцкого можно назвать настоящей грозой авторитетов, ведь в нынешнем розыгрыше чемпионата они в противостоянии с идущими в тройке «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком» набрали 15 очков из 18 возможных.

Как и в матче предыдущего тура с красно-белыми, чужие ворота удалось поразить Джордже Деспотовичу. Серб реализовал пенальти и отметился юбилейным, десятым голом в РПЛ. А в добавленное арбитром время нападающий ассистировал забившему победный мяч Денису Макарову. В составе «Зенита» 12-й гол записал себе в актив Азмун, что помогло ему выбиться в лидеры гонки бомбардиров турнира.

На 99-й минуте Артём Дзюба мог спасти гостей от поражения, но не реализовал пенальти. Это десятый смазанный 11-метровый в его карьере и второй — в текущем сезоне РПЛ.