Гендиректор «Краснодара» ответил на призывы уволить Мусаева

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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с заявлением в связи с призывами к отставке главного тренера команды Мурада Мусаева.
Гендиректор «Краснодара» ответил на призывы уволить Мусаева
  • РИА Новости

«Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят. А нашим болельщикам я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призёрами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в «евровесну». И во всём этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас», — приводит слова Хашига «Чемпионат».

Он отметил, что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают.

«Официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой», — подытожил Хашиг.

По итогам 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» набрав 31 очко занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее Мусаев ответил на вопрос об отставке после разгромного поражения от «Спартака».

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