Судья Федотов считает, что Карасёв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита»

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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал длительный просмотр видеоповтора судьёй Сергеем Карасёвым перед назначением пенальти в ворота гостей в матче 21-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» — «Зенит» (2:1).
Судья Федотов считает, что Карасёв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«После рикошета мяч попал в отставленную Кузяевым руку. Поскольку он отворачивался, а потом был рикошет, после которого мяч пошёл в неестественно отставленную руку, то это пенальти. У меня два вопроса: почему игроки «Зенита» сразу побежали к Карасёву спорить и почему он так долго смотрел повтор? Видно, что Карасёв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Однако телевизор порешал: назначить 11-метровый — правильное решение», — заявил Федотов «Чемпионату».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, ассистентами выступили Максим Гаврилин и Адлан Хатуев.

Ранее судья Карасёв поставил пенальти в ворота «Зенита» после длительного просмотра видеоповтора.

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