Судья Карасёв поставил пенальти в ворота «Зенита» после длительного просмотра видеоповтора
- РИА Новости
На 37-й минуте встречи арбитр обратился к видеоповтору после возможной игры рукой полузащитника гостей Далера Кузяева в собственной штрафной площади. Принять решение Карасёв сумел лишь после длительного просмотра видеоповтора. 11-метровый удар реализовал Джордже Деспотович.
После первого тайма счёт 1:0 в пользу «Рубина».
Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приглашении экс-тренера «Зенита».