Судья Карасёв поставил пенальти в ворота «Зенита» после длительного просмотра видеоповтора

Короткая ссылка
Главный арбитр матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Зенит» Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота гостей после длительного просмотра видеоповтора.
Судья Карасёв поставил пенальти в ворота «Зенита» после длительного просмотра видеоповтора
  • РИА Новости

На 37-й минуте встречи арбитр обратился к видеоповтору после возможной игры рукой полузащитника гостей Далера Кузяева в собственной штрафной площади. Принять решение Карасёв сумел лишь после длительного просмотра видеоповтора. 11-метровый удар реализовал Джордже Деспотович.

После первого тайма счёт 1:0 в пользу «Рубина».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приглашении экс-тренера «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить