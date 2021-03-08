Судья Карасёв поставил пенальти в ворота «Зенита» после длительного просмотра видеоповтора

Главный арбитр матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Зенит» Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота гостей после длительного просмотра видеоповтора.

На 37-й минуте встречи арбитр обратился к видеоповтору после возможной игры рукой полузащитника гостей Далера Кузяева в собственной штрафной площади. Принять решение Карасёв сумел лишь после длительного просмотра видеоповтора. 11-метровый удар реализовал Джордже Деспотович.

После первого тайма счёт 1:0 в пользу «Рубина».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в приглашении экс-тренера «Зенита».