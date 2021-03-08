Источник: «Спартак» заинтересован в приглашении экс-тренера «Зенита»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти в скором времени может вернуться в Россию.

Об этом сообщает affaritaliani.it. По информации источника, красно-белые хорошо знакомы с возможностями итальянца по его работе в «Зените», с которым он за пять лет два раза становился чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. Также претендентами на Спаллетти называются «Наполи» и «Фиорентина».

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона, когда истечёт его контракт. Решение о своём уходе специалист принял в прошлом году, назвав причиной семейные обстоятельства.

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