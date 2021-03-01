Ничья «Зенита» в день рождения Семака, третья победа Николича над ЦСКА и шесть удалений: главные события 20-го тура РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» ушли от поражений на последних минутах своих матчей, несмотря на удаления. Команда Валерия Карпина спаслась в Петербурге благодаря курьёзному голу Али Соу, а коллектив Мурада Мусаева отыгрался после удара вышедшего на замену Реми Кабеллы. ЦСКА и «Спартак» не смогли воспользоваться осечкой «Зенита» и проиграли с одинаковым счетом 0:2 «Локомотиву» и «Рубину». Главные события 20-го тура РПЛ — в материале RT.

Странные ошибки «Тамбова»

В стартовом матче года РПЛ в Саранске сошлись испытывающий серьёзные финансовые проблемы «Тамбов» и «Ротор». Номинальные хозяева вышли на поле в экспериментальном составе. Лишь четверо футболистов, попавших в основу, выступали за команду в прошлом году. Остальные пришли в последний момент. Четверо же в этот день дебютировали в Премьер-лиге (Никита Дроздов, Артём Архипов и вышедшие на замену Тигран Аванесян и Евгений Чабанов).

Архипов в конце первого тайма неожиданно открыл счёт. Его гол стал особенно важным, ведь нападающий — воспитанник тамбовского футбола.

Но во второй половине встречи борьбы уже не получилось. Крайне слабо сыграл 19-летний защитник «Тамбова» Зураб Гигашвили. Сначала он отправил мяч в собственные ворота, а затем в двух голевых эпизодах легко проиграл борьбу на «втором этаже» оппонентам. Столь неудачные действия со стороны футболиста даже породили разговоры в СМИ о якобы договорном характере встречи, но спортивный директор клуба Павел Худяков опроверг подобные подозрения.

Седьмая победа «Химок» в шести матчах

Удачно начали вторую часть национального первенства «Химки», которые в субботу оказались сильнее «Уфы» — 2:1. Попутно подмосковный коллектив до семи матчей продлил беспроигрышную серию в чемпионате страны, причём на этом отрезке команда одержала шесть побед и поднялась в середину турнирной таблицы.

Первый тайм прошёл в равной борьбе, но сразу после перерыва Мохамед Конате после скидки Ильи Кухарчука открыл счёт. А по истечении часа встречи Денис Глушаков забил второй мяч в текущем сезоне РПЛ.

Тем не менее концовка получилась для химчан непростой. Сначала Кухарчук получил вторую жёлтую карточку за удар соперника локтем в лицо, а затем Владислав Камилов отличился после розыгрыша углового. Но шла уже четвёртая добавленная минута, и отыграться «Уфа» не успела.

Два курьёзных гола Соу

А вот для действующего чемпиона «Зенита» начало года вышло крайне неудачным. На прошлой неделе команда вылетела из Кубка России, а на этой потеряла очки в домашнем матче с «Ростовом» — 2:2. Не послужил дополнительным стимулом для хозяев даже день рождения Сергея Семака, которому исполнилось 45 лет.

После первого тайма петербуржцы уступали с минимальным счётом. Михаил Кержаков выпустил мяч из рук в не самой опасной ситуации и позволил дебютанту в составе соперника Али Соу отметиться первым голом за команду.

Во второй половине матча «Зениту», казалось, удалось переломить ход игры. Сначала Максим Осипенко получил прямую красную карточку за подкат в ноги Сердару Азмуну, а затем чемпион отличился дважды в течение пяти минут. При этом Далер Кузяев забил второй мяч за восемь дней.

Но удержать победный счёт сине-бело-голубым не удалось. Незадолго до окончания основного времени Соу вновь удачно подставился под удар партнёра и стал автором дубля. Таким образом, команды Семака и Валерия Карпина впервые в истории разошлись миром. Четыре победы остаются в активе тренера «Зенита» и две — у наставника ростовчан.

17 безрезультатных ударов ЦСКА

А вот статистика противостояния с ЦСКА для Марко Николича пока идеальная. После приезда в Россию он трижды встречался с армейцами и всегда одерживал победу. Добиться успеха в очередной раз железнодорожникам помогли серьёзные кадровые проблемы соперника. По информации СМИ, из-за коронавируса выбыли из строя Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Иван Обляков и Эмиль Бохинен.

В свою очередь, «Локомотив» из-за различных травм не мог рассчитывать на Антона Миранчука, Зе Луиша и Фёдора Смолова. Это не помешало хозяевам отличиться дважды уже в первом тайме. Чужие ворота поразили легионеры Виталий Лисакович и Гжегож Крыховяк, для которого данный гол стал пятым во всех турнирах в текущем сезоне. В гонке бомбардиров команды он уступает только Миранчуку (7).

Во втором тайме ЦСКА имел отличную возможность вернуться в игру, но Никола Влашич с одиннадцатиметровой отметки пробил выше. При этом хорвата сложно назвать надёжным исполнителем пенальти, ведь за всю карьеру он реализовал только семь попыток из 11 (в России — пять из восьми). В итоге армейцы нанесли 17 ударов по воротам соперника (семь из которых — в створ), но так и не сумели пробить Маринато Гилерме.

Также стоит отметить возвращение в строй после тяжёлой травмы колена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Футболист сборной России вышел на замену и провёл первую игру за 188 дней.

Три гола «Сочи» за восемь минут

Тем временем в Сочи сошлись команды, которые на прошлой неделе выбили из Кубка России двух участников Лиги чемпионов. Речь идёт о «Сочи» и «Арсенале». Но в их противостоянии борьбы не получилось. Если первый тайм завершился без забитых мячей, то во втором на поле, казалось, присутствовали только подопечные Владимира Федотова.

Сразу после перерыва хозяева отличились трижды за восемь минут. Открыл счёт Антон Заболотный, которому удалось отличиться в третьем матче подряд во всех турнирах. Также чужие ворота поразили Сергей Терехов и Жоаозиньо. А точку на 67-й минуте поставил Артур Юсупов. Лучший бомбардир команды Кристиан Нобоа на этот раз не забил, но отдал две результативные передачи.

«Сочи» же одержал четвёртую победу подряд в РПЛ и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Арсенал», напротив, увеличил безвыигрышную серию в национальном первенстве до девяти матчей.

Первая победа «Рубина» над «Спартаком» за семь лет

«Спартак» в случае победы над «Рубином» мог не только вытеснить «Сочи» из топ-3, но и подняться на второе место, а также сократить отставание от «Зенита» до четырёх очков.

Однако решить эту задачу красно-белым оказалось не под силу, и они потерпели первое поражение от казанцев в чемпионате с апреля 2014-го. В родных стенах они вовсе проиграли сопернику впервые с июля 2010-го. В тот день «Рубин» одержал победу с минимальным счётом в «Лужниках» благодаря голу 25-летнего Нобоа. Улучшил личную статистику противостояния со «Спартаком» и Леонид Слуцкий, для которого данный успех стал 15-м в 28 матчах при семи поражениях и шести ничьих.

Москвичам же набрать очки не помог даже Квинси Промес. В первой игре после возвращения в Россию полузащитник провёл на поле все 90 минут, но баллами за результативность не отметился. А главным героем противостояния стал оформивший второй дубль в текущем сезоне РПЛ Джордже Деспотович.

В свою очередь, судья Сергей Лапочкин сделал своеобразный дубль из удалений. В добавленное к первому тайму время он показал вторую жёлтую карточку Роману Зобнину, а на 71-й минуте — Оливеру Абильгору.

Дебютный гол 17-летнего футболиста «Динамо»

А «Динамо» после победы над «Спартаком» в Кубке России на выезде обыграло «Ахмат» в рамках национального первенства — 2:1. Главным героем встречи стал 17-летний полузащитник бело-голубых Арсен Захарян, осенью попавший в число 60 лучших молодых футболистов 2003 года рождения по версии The Guardian. Он впервые в карьере оказался в стартовом составе на матч РПЛ и тут же заявил о себе.

Уже на седьмой минуте юному таланту удалось заработать пенальти. После прострела Захаряна мяч попал в руку Уилкеру Анхелю, и судья Владислав Безбородов указал на точку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Даниил Фомин.

А незадолго до перерыва Арсен отметился дебютным голом во взрослой карьере. Получив передачу в чужой штрафной, он убрал на замахе всё того же Анхеля и в падении покатил снаряд между ног голкипера. Так Захарян в возрасте 17 лет девяти месяцев и двух дней стал самым молодым автором мяча в текущем сезоне РПЛ.

Казалось, после такой неудачной первой половины прийти в себя грозненцы уже не смогут, однако второй тайм они провели намного лучше. На 68-й минуте Антон Швец после розыгрыша углового даже сократил отставание команды в счёте до минимума. Но вскоре «Ахмат» подвёл Артём Тимофеев, который в подкате на чужой половине поля грубо сыграл против Романа Нойштедтера и получил вторую жёлтую карточку. Оставшись в меньшинстве, спастись коллектив Андрея Талалаева не сумел.

Час «Краснодара» в меньшинстве

20-й тур РПЛ получился богатым на неожиданные результаты. Неудивительно, что и закрылся он сенсацией. «Краснодар» дома не сумел обыграть «Урал» — 2:2. С другой стороны, южане подошли к матчу не в лучшем психологическом состоянии. За восемь дней они потерпели три поражения и вылетели из Лиги Европы и Кубка России. В воскресенье подопечные Мурада Мусаева вдобавок потеряли важнейшие очки в национальном первенстве.

При этом начало не предвещало для команды проблем. Уже на 12-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов открыл счёт. Однако ещё в первом тайме хозяева умудрились остаться без обоих крайних защитников. Евгений Чернов получил травму, а Игорь Смольников — вторую жёлтую карточку. Данное удаление стало шестым в туре.

После перерыва Мусаев перешёл на игру в три защитника и быстро поплатился за это. «Урал» начал проводить одну за другой стремительные контратаки. Всего за восемь минут екатеринбуржцы отличились дважды и перевернули ход матча. Причём в обоих случаях ворота 19-летнего дебютанта РПЛ Станислава Агкацева дальними ударами поразил Рафал Аугустыняк, для которого этот дубль стал первым в карьере.

Мусаев был вынужден бросить в бой оставшихся на скамейке лидеров: Тонни де Вильену, Вандерсона и Реми Кабеллу. И на 85-й минуте замены сработали. Француз после скидки бельгийца сравнял счёт и спас «Краснодар» от поражения.