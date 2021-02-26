В «Тамбове» отреагировали на слухи о возможном договорном характере матча с «Ротором»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал обвинения о договорном характере матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».

«Все эти разговоры, конечно, чушь собачья. Главная проблема, что Александр Денисов получил травму. Мы на него очень рассчитывали. Пропустили необязательные голы, вот и всё», — приводит слова Худякова «Чемпионат».

«Тамбов», испытывавший серьёзные финансовые проблемы во время зимней паузы, в первом матче весенней части сезона проиграл «Ротору» со счётом 1:3.

Накануне игры бывший вратарь команды Никита Чагров в одном из интервью заявил, что нужно будет присмотреться к характеру матча, в котором сыграет новичок «Тамбова», голкипер Родион Сямук.

Ранее бывший арбитр Федотов рассказал о зарплатах судей в РПЛ.