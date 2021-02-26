Бывший арбитр Федотов рассказал о зарплатах судей в РПЛ

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов рассказал о зарплатах судей, работающих на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«115 тыс. рублей плюс 55 тыс. за VAR. Судья может в одном туре отработать и в поле, и на VAR. То есть получается 170—175 тыс. за тур. Можно отработать четыре тура. Более того, сейчас сказали, что если арбитр не ошибается, то может судить постоянно. Ассистенты получают в два раза меньше», — заявил Федотов в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Он отметил, что у судей раньше была возможность поработать рефери за воротами в матчах УЕФА.

«Работая там, я получал €1,5 тыс. за матч, резервным — €1 тыс. Всё также зависит от стадии турнира, зарплата варьируется от €2,5 тыс. до €5 тыс.», — добавил бывший арбитр.

Ранее арбитр Василий Казарцев высказал мнение о том, почему он стал самым обсуждаемым судьёй в России в негативном контексте.