Бывший арбитр Федотов рассказал о зарплатах судей в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов рассказал о зарплатах судей, работающих на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бывший арбитр Федотов рассказал о зарплатах судей в РПЛ
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«115 тыс. рублей плюс 55 тыс. за VAR. Судья может в одном туре отработать и в поле, и на VAR. То есть получается 170—175 тыс. за тур. Можно отработать четыре тура. Более того, сейчас сказали, что если арбитр не ошибается, то может судить постоянно. Ассистенты получают в два раза меньше», — заявил Федотов в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Он отметил, что у судей раньше была возможность поработать рефери за воротами в матчах УЕФА.

«Работая там, я получал €1,5 тыс. за матч, резервным — €1 тыс. Всё также зависит от стадии турнира, зарплата варьируется от €2,5 тыс. до €5 тыс.», — добавил бывший арбитр.

Ранее арбитр Василий Казарцев высказал мнение о том, почему он стал самым обсуждаемым судьёй в России в негативном контексте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить