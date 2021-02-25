Арбитр Казарцев: моя жизнь разделилась на две — до августа 2020 года и после

Короткая ссылка
Российский футбольный арбитр Василий Казарцев высказал мнение о том, почему он стал самым обсуждаемым судьёй в России в негативном контексте.
Арбитр Казарцев: моя жизнь разделилась на две — до августа 2020 года и после
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Медиа создали фон того, что судья предвзято судил народную команду. Моя жизнь разделилась на две — до августа 2020 года и после. До этого было тихо, спокойно, несмотря на какие-то громкие ситуации в матчах. А потом стало громко, и я стал каким-то негативным персонажем. Чтобы люди во всеуслышание оценивали компетентность того или иного человека, надо как-то владеть предметом. Сложилось впечатление, что у нас в стране все могут играть в футбол, тренировать и судить, кроме футболистов, тренеров и судей», — приводит слова Казарцева «Спорт-Экспресс».

В августе 2020 года после ставшего скандальным матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», который судил Казарцев, он прошёл проверку на полиграфе, а в сентябре был отстранён от работы в РПЛ до 2021 года.

Ранее он рассказал, изменилось ли отношение к нему после отстранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить