Арбитр Казарцев рассказал, изменилось ли отношение к нему после отстранения

Футбольный арбитр Василий Казарцев рассказал, изменилось ли отношение к нему после отстранения за ряд ошибок в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи».

«Никто ещё ни разу не сказал в каком-то спорном моменте, мол, ты в том моменте был не прав, теперь здесь не прав. Такого не было. Разным судьям сейчас часто задают вопросы, с кем из футболистов тяжело, кто проблемный. У каждого арбитра с опытом приходит, что никто из игроков не проблемный. С каждым можно найти общий язык, просто нужны ключики к взаимопониманию. Это часто удаётся делать. Не помню негатива в свой адрес даже после спорных или ошибочных решений», — приводит слова Казарцева «Спорт-Экспресс».

В августе 2020 года Казарцев прошёл проверку на полиграфе, а в сентябре был отстранён от работы в РПЛ до 2021 года.

Ранее Казарцев рассказал, как провёл сутки после матча «Спартак» — «Сочи».