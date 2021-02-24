Судья Казарцев рассказал, как провёл сутки после матча «Спартак» — «Сочи»

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2), рассказал, как прошли первые сутки после поединка.

«За эти сутки был ад не только в мою сторону, но и в адрес моих родных и близких. Моей маме писали массу оскорбительных и негативных сообщений про меня. Она не очень активный пользователь, а просто наблюдатель. Она не особо мне давала читать, а я и сам не стремился это сделать. Кому-то она даже пыталась отвечать в культурном ключе. Были сообщения и с поддержкой, адресованные ей. Сутки, наверное, я был без сна. Даже проводница поезда заходила ближе к концу поездки, заглянула проверить, живой ли я. За всю поездку я ни разу не вышел из купе, хотя говорил ей, что зайду за чаем, за едой. Работа кипела, я отсматривал моменты, анализировал. В середине дня мне сообщили про эфир, надо было всё обдумать», — приводит слова арбитра «Спорт-Экспресс».

Судейская бригада под руководством Казарцева поставила два пенальти в ворота «Спартака», которые вызвали массу споров среди экспертов и болельщиков.

Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Локомотивом» и ЦСКА.