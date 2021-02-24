Стало известно, кто рассудит матч между «Локомотивом» и ЦСКА

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Арбитр Павел Кукуян назначен на матч 20-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.
Стало известно, кто рассудит матч между «Локомотивом» и ЦСКА
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба лиги, ему будут помогать боковые судьи Алексей Лунёв, Андрей Болотенков, а также резервный рефери Юнус Кошко. За работу VAR будет отвечать Кирилл Левников. Игра состоится 27 февраля.

Матч «Зенит» — «Ростов» (27 февраля) рассудит бригада во главе с Алексеем Матюниным. Его ассистенты — Владимир Миневич, Денис Березнов, резервный судья — Олег Соколов, а на VAR будет работать Павел Шадыханов.

На матч «Спартак» — «Рубин» (28 февраля) назначен Сергей Лапочкин. Ассистировать ему на линиях будут Рустам Мухтаров и Андрей Гурбанов. Резервным арбитром назначен Евгений Буланов, а за VAR будет отвечать Алексей Амелин.

Ранее Никола Влашич ответил на вопрос о возможном уходе из ЦСКА.

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