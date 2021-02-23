Влашич рассказал о возможном уходе из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич ответил на вопрос о возможном уходе из московского клуба.

«ЦСКА отпустит меня только в том случае, если какой-нибудь клуб заплатит за меня €35 млн, что является суммой отступных», — приводит слова Влашича Sportske.

По словам полузащитника, ЦСКА — отличный клуб, а Москва — отличный город.

«Российский чемпионат хорош, стадионы и поля необыкновенные. Я уйду, когда придёт время, а до тех пор у меня впереди большие планы. Мы должны выиграть чемпионат и кубок», — добавил он.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Никола Влашич провёл за московский клуб 17 матчей, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу.