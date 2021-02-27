Гончаренко прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в команде.
Гончаренко прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в ЦСКА
  • РИА Новости

«Надо читать новости на официальном сайте. Пресс-конференция не то место, где нужно обсуждать, почему нет того или иного футболиста», — заявил Гончаренко.

ЦСКА в первом матче весенней части сезона РПЛ на «РЖД Арене» проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2.

По информации СМИ коронавирусом заболели Игорь Акинфеев, Эмиль Бохинен, Владислав Тороп, Игорь Дивеев и Иван Обляков.

Ранее Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 20-го тура РПЛ.

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