Гончаренко прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в ЦСКА
- РИА Новости
«Надо читать новости на официальном сайте. Пресс-конференция не то место, где нужно обсуждать, почему нет того или иного футболиста», — заявил Гончаренко.
ЦСКА в первом матче весенней части сезона РПЛ на «РЖД Арене» проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2.
По информации СМИ коронавирусом заболели Игорь Акинфеев, Эмиль Бохинен, Владислав Тороп, Игорь Дивеев и Иван Обляков.
Ранее Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 20-го тура РПЛ.