Гончаренко — о проигрыше «Локомотиву»: достаточно странная игра
- © pfc_cska
«Мы очень хорошо отреагировали на то, что пропустили. Достаточно странная игра. Хорошо сыграли в обороне и в атаке. Но проиграли. Бывают такие матчи», — заявил Гончаренко после игры.
ЦСКА в первом матче весенней части сезона РПЛ на «РЖД Арене» проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2.
Команда Гончаренко по итогам 20 туров с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Сочи» разгромил «Арсенал» и поднялся на третье место в РПЛ.