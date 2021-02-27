Гончаренко — о проигрыше «Локомотиву»: достаточно странная игра

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от столичного «Локомотива» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко — о проигрыше «Локомотиву»: достаточно странная игра
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«Мы очень хорошо отреагировали на то, что пропустили. Достаточно странная игра. Хорошо сыграли в обороне и в атаке. Но проиграли. Бывают такие матчи», — заявил Гончаренко после игры.

ЦСКА в первом матче весенней части сезона РПЛ на «РЖД Арене» проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2.

Команда Гончаренко по итогам 20 туров с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Сочи» разгромил «Арсенал» и поднялся на третье место в РПЛ.

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