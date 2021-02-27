«Локомотив» победил ЦСКА в московском дерби 20-го тура РПЛ
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Встреча, прошедшая на «РЖД Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Локомотиву» принесли голы Виталия Лисаковича, отличившегося на шестой минуте с передачи Даниила Куликова, а также Гжегожа Крыховяка забившего с передачи Франсуа Камано на 41-й минуте.
На 73-й минуте в составе ЦСКА пенальти не реализовал Никола Влашич.
«Локомотив» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 37 очками — второй.
Ранее сообщалось, что «Сочи» разгромил «Арсенал» и поднялся на третье место в РПЛ.