«Локомотив» победил ЦСКА в московском дерби 20-го тура РПЛ

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Московский «Локомотив» одержал победу над столичным ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» победил ЦСКА в московском дерби 20-го тура РПЛ
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Встреча, прошедшая на «РЖД Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Локомотиву» принесли голы Виталия Лисаковича, отличившегося на шестой минуте с передачи Даниила Куликова, а также Гжегожа Крыховяка забившего с передачи Франсуа Камано на 41-й минуте.

На 73-й минуте в составе ЦСКА пенальти не реализовал Никола Влашич.

«Локомотив» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 37 очками — второй.

Ранее сообщалось, что «Сочи» разгромил «Арсенал» и поднялся на третье место в РПЛ.

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