Промес о поражении от «Рубина»: ни о каком чемпионстве «Спартака» говорить не стоит

Короткая ссылка
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал поражение от казанского «Рубина» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Промес о поражении от «Рубина»: ни о каком чемпионстве «Спартака» говорить не стоит
  • globallookpress.com

«Поле было не лучшего качества, но обе команды играли в равных условиях. Не хочу много говорить о судействе. Удаление повлияло на исход матча, но могли избежать красной карточки, ведь фол был необязательным», — цитирует Промеса РИА Новости.

По его мнению, красно-белые не до конца выложились в минувшей игре, а в атаке не было сделано всё зависящее от «Спартака» для достижения результата.

«Рубин» забил два мяча, создав три момента. Нам надо прибавлять, прилагать больше усилий и продолжать играть в таком же темпе. Ни о каком чемпионстве же говорить не стоит», — добавил Промес.

Он также отметил, что критика по поводу недостаточных усилий касается и его самого, а не только партнёров по команде.

«Спартак» на своём поле уступил «Рубину» со счётом 0:2. 

«Рубин» набрал 31 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками находится на четвёртой строчке. 

Ранее Леонид Слуцкий признался, что удовлетворён действиями «Рубина» в матче со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить