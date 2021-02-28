Промес о поражении от «Рубина»: ни о каком чемпионстве «Спартака» говорить не стоит

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал поражение от казанского «Рубина» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Поле было не лучшего качества, но обе команды играли в равных условиях. Не хочу много говорить о судействе. Удаление повлияло на исход матча, но могли избежать красной карточки, ведь фол был необязательным», — цитирует Промеса РИА Новости.

По его мнению, красно-белые не до конца выложились в минувшей игре, а в атаке не было сделано всё зависящее от «Спартака» для достижения результата.

«Рубин» забил два мяча, создав три момента. Нам надо прибавлять, прилагать больше усилий и продолжать играть в таком же темпе. Ни о каком чемпионстве же говорить не стоит», — добавил Промес.

Он также отметил, что критика по поводу недостаточных усилий касается и его самого, а не только партнёров по команде.

«Спартак» на своём поле уступил «Рубину» со счётом 0:2.

«Рубин» набрал 31 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками находится на четвёртой строчке.

Ранее Леонид Слуцкий признался, что удовлетворён действиями «Рубина» в матче со «Спартаком».