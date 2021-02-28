Слуцкий признался, что удовлетворён действиями «Рубина» в матче со «Спартаком»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Слуцкий признался, что удовлетворён действиями «Рубина» в матче со «Спартаком»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«В таких условиях было сложно подготовить поле, важно было выигрывать борьбу, подборы. Мы понимали, что будет много фолов. Не готов обсуждать каждое решение арбитра. Мы играли большую часть второго тайма в большинстве, хотя не сказать, что после удаления Абильдгора игра как-то изменилась. Удовлетворён действиями команды — и в атаке, и в обороне», — цитирует Слуцкого Sport24.

Он также отметил, что красно-белые играли так, как именно и предполагали в «Рубине». 

«Спартак» на своём поле уступил «Рубину» со счётом 0:2. 

«Рубин» набрал 31 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками находится на четвёртой строчке. 

Ранее в «Спартаке» оценили возвращение Промеса в матче с «Рубином».

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