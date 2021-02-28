В «Спартаке» оценили возвращение Промеса в матче с «Рубином»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель оценил игру нападающего Квинси Промеса в матче 20-го тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином».

«У Квинси сегодня были хорошие моменты. Уверен, что он высококлассный игрок. Приехал сюда, потренировался два раза и сегодня вышел в старте. Надо учитывать, что он не тренировался последние дни в «Аяксе». Уверен, что он ещё наберёт форму и будет выступать намного лучше», — цитирует специалиста Sport24.

По его мнению, Промесу удалось продемонстрировать свои качества даже в прошедшей игре с «Рубином». Он также подчеркнул, что тренерский штаб был готов его заменить, но по итогу в «Спартаке» рады, что игроку удалось провести на поле всю встречу.

«Он выдержал всю игру, и это идёт ему в копилку для подготовки, для того чтобы набрать форму как можно быстрее», — добавил Хинкель.

«Спартак» на своём поле уступил «Рубину» со счётом 0:2. Эта игра стала для Промеса первой после возвращения в стан красно-белых.

«Рубин» набрал 31 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками находится на четвёртой строчке.

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