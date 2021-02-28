Павлюченко считает, что «Спартак» должен был зимой расстаться с Тедеско

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко высказал мнение о поражении московской команды от казанского «Рубина» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если «Спартак» и дальше будет так играть, то не выиграет ни одного матча. Конечно, так играть нельзя. Вроде все, кто играл до этого, на месте. Футболисты те же, но что-то не получается. У «Спартака» опять проблемы с тренером — он то уходит, то не уходит и остаётся», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

Он отметил, что подобная ситуация отражается на футболистах команды, которые могут по-разному реагировать на предстоящий уход главного тренера.

«У футболистов бывают разные мысли, может, кто-то воспринял это так: кому я сейчас что-то буду доказывать, тренер-то всё равно уйдёт. На мой взгляд, надо было прощаться в зимнее трансферное окно и приглашать нового тренера. В «Спартаке» непонятная ситуация», — подытожил Павлюченко.

35-летний немецкий специалист в декабре 2019 года объявил, что покидает «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Тедеско возглавил команду летом 2019 года, под его руководством красно-белые завершили сезон-2019/20 на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Рубину» в 20-м туре РПЛ, в матче произошло два удаления.