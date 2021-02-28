Дубль Деспотовича, удаления Зобнина и Абильгора, возвращение Промеса: как «Рубин» обыграл «Спартак» в 20-м туре РПЛ

«Рубин» на выезде обыграл «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ. Победу гостям принёс дубль Джордже Деспотовича. При этом большую часть второго тайма москвичи вынуждены были провести в меньшинстве из-за удаления Романа Зобнина. На 71-й минуте составы уравнялись, когда вторую жёлтую карточку получил Оливер Абильгор. Не смог спасти красно-белых от поражения и Квинси Промес, который провёл первую встречу после возвращения в Россию.

Надежда Слуцкого на реванш

Матч между «Спартаком» и «Рубином» вызывал у болельщиков повышенный интерес. Во-первых, красно-белым предстояло реабилитироваться перед собственными поклонниками за вылет из Кубка России на прошлой неделе. Они пропустили два безответных мяча в дерби с «Динамо» и завершили выступление в турнире.

Во-вторых, Квинси Промес мог провести дебютную игру после возвращения в команду. Футболист подписал с клубом контракт в четверг — и в пятницу принял участие в тренировке. Но, казалось, Доменико Тедеско не рискнёт с ходу бросать полузащитника в бой.

Однако тренер пошёл на риск и не просто включил десятого номера в заявку, но и выпустил его на поле с первых минут. Причём занял Квинси не привычное ему по «Спартаку» место на левом фланге, а позицию на правом краю.

Второе изменение в ростере касалось непосредственно линии атаки. Дуэт форвардов на этот раз составили Эсекьель Понсе и Александр Соболев, поскольку Джордан Ларссон пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек.

Понять Тедеско можно, ведь очки команде нужны здесь и сейчас, а на эксперименты нет времени. В субботу «Сочи» разгромил «Арсенал» и потеснил «Спартак» с третьего места в турнирной таблице РПЛ. Вместе с тем в случае победы красно-белые получали возможность подняться на вторую строчку и до четырёх баллов сократить отставание от «Зенита».

«Рубину» же необходимо было набирать три очка, чтобы не потерять надежду на выступление в еврокубках. Также Леонид Слуцкий настроен был взять реванш у соперника за два поражения в прошлом году. В июле его подопечные уступили в Казани (1:2), а спустя два месяца — в Москве (0:2).

Да и в целом гости в последний раз обыгрывали красно-белых в чемпионате почти семь лет назад — в апреле 2014-го. Тогда они одержали волевую домашнюю победу (2:1) благодаря голам Марко Девича и Александра Прудникова (на 92-й минуте). В составе оппонентов отличился Юра Мовсисян. Из участников той встречи в составах команд не осталось ни одного человека — разве что Артём Ребров, который находился на скамейке запасных.

Жёсткое решение Лапочкина

Однако даже возвращение Промеса не помогло сделать первый тайм по-настоящему ярким. Игра, по сути, с первой минуты разбилась на эпизоды. Зачастую атаки команд состояли всего из нескольких передач, после чего судья Сергей Лапочкин давал очередной свисток, фиксируя нарушение правил.

В действиях футболистов хватало брака, который регулярно приводил к фолам. Только в первой половине рефери вынужден был показать шесть жёлтых карточек, одна из которых превратилась в красную. А защитник гостей Александр Зуев покинул поле после жёсткого столкновения с Мозесом.

Особенно же активно горчичники собирал на себе техничный Хвича Кварацхелия. Сначала его в жёстком подкате сбил на левом фланге Самуэль Жиго. Спустя 15 минут грузина вынужден был сбить уже Роман Зобнин.

Моменты команды создавали в основном вопреки, а не благодаря. Небольшим преимуществом владел «Спартак», но подопечные находившегося на трибуне Тедеско в очередной раз продемонстрировали, что не слишком комфортно себя чувствуют в позиционном наступлении. В основном они лишь грузили мяч в чужую штрафную с флангов.

Особенно преуспел в этом Промес, каждое действие которого болельщики встречали аплодисментам. Но чувствовалось, что Квинси пока не хватает взаимопонимания с партнёрами. Его передачи зачастую получались безадресными, хотя он и очень старался. В середине тайма футболист из Нидерландов поменялся флангами с Мозесом, но это помогло не сильно.

Что касается опасных моментов, то их у ворот Юрия Дюпина почти не было. Вспоминается разве что эпизод в конце первого тайма, когда Филип Уремович в последний момент выбил мяч из-под ног у Соболева, который был готов с метра поразить пустой угол.

«Рубин» отметился только парой не самых опасных ударов в створ. Так, Джордже Деспотович из пределов штрафной пробил прямо в руки Александру Максименко. Справился вратарь и с не самым сильным дальним выстрелом Дениса Макарова.

Но на третьей добавленной минуте полузащитник казанцев сыграл куда полезнее. На своей половине поля он грамотно закрыл мяч от Зобнина и вынудил футболиста сборной России сфолить. Лапочкин не стал жалеть нарушителя и показал ему вторую жёлтую карточку. Тедеско, которого камера выхватила в этот момент на трибуне, лишь иронично поаплодировал, но, по сути, удаление вышло справедливым и вполне вытекало из логики сумбурной грубой игры.

Отменённый гол Соболева

Удаление Зобнина вынудило тренерский штаб красно-белых пойти на смену расстановки. Команда вернулась к схеме с тремя центральными защитниками, причём на правом фланге расположился не самый сильный с точки зрения разрушения футболист Мозес.

И уже на 54-й минуте слабостями нигерийца идеально воспользовался Кварацхелия. Грузин легко ушёл от оппонента, сместившись с края в центр, и выполнил тонкую передачу в штрафную на Деспотовича. Мозес пытался исправить свою ошибку и перехватить мяч, но лишь подправил его на ход сербу, который свой шанс не упустил.

После этого у «Спартака» не оставалось иного выбора, кроме как идти вперёд. Футболисты «Рубина» же спокойно расставились на своей половине поля и принялись обороняться. И вновь красно-белым не хватало в атаке идеи. Наступление хозяев носило абсолютно хаотичный характер. Мяч, как и в первом тайме, зачастую доставлялся на фланги, откуда следовали навесы в чужую штрафную. Но там второй этаж выигрывали высокие Уремович, Карл Старфельт и Силвие Бегич.

Не слишком многое получалось и у Промеса. В поисках мяча он регулярно смещался с левого края в центр, но, как правило, не имел возможности отдать по-настоящему обостряющую передачу, поскольку все проходы в штрафную были закрыты.

При такой игре красно-белым оставалось уповать лишь на стандартные положения. И одно из них действительно помогло им отличиться. После подачи Промеса с углового Жиго подправил мяч на Соболева, который с метра нанёс точный удар.

Однако судья на линии моментально поднял флаг, сигнализируя об офсайде. Разгневанный нападающий «Спартака» запустил мячом в его сторону, за что получил жёлтую карточку.

За несколько минут до этого составы уравнялись. Всё тот же Соболев заставил нарушить на себе правила Абильгора. Швед, как и Зобнин, получил второй горчичник.

Но это не помогло москвичам отыграться, хотя Тедеско в концовке пошёл ва-банк и заменил Павла Маслова на Зелимхана Бакаева.

А на 89-й минуте «Рубин» забил второй мяч. Вновь отлично сыграл Кварацхелия, который подхватил снаряд на чужой половине поля, протащил его к чужой штрафной и нанёс сильный удар. Максименко команду спас, но справиться с добиванием от Деспотовича оказался не в состоянии.

Таким образом, «Спартак» потерпел третье поражение подряд в чемпионате и упустил шанс подняться на второе место и приблизиться к «Зениту». Казанцы же обыграли красно-белых в национальном первенстве впервые за семь лет.