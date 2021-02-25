Промес подписал контракт со «Спартаком»
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По информации официального сайта «Спартака», Квинси Промес прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с московским клубом на 3,5 года.
Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На счету нападающего 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.
В нынешнем сезоне Промес провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Промес успешно прошёл медосмотр перед переходом в «Спартак».