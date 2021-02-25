Промес успешно прошёл медосмотр перед переходом в «Спартак»

Полузащитник Квинси Промес успешно прошёл медицинское обследование перед подписанием контракта с московским «Спартаком».

«Квинси успешно прошёл медобследование. Он находится в хорошем состоянии и готов уже приступить к тренировкам в составе «Спартака», — приводит слова директора департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антона Фетисова Sport24.

Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Квинси Промес прокомментировал своё возвращение в московский «Спартак».