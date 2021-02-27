Красивый финт Лисаковича, мощный удар Крыховяка и нереализованный пенальти Влашича: как «Локомотив» обыграл ЦСКА в РПЛ

«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче 20-го тура. Уже на шестой минуте счёт открыл Виталий Лисакович, перед этим красивым финтом обыгравший Виктора Васина. А в конце первого тайма Гжегож Крыховяк отметился сильным и точным ударом из-за пределов штрафной. Во второй половине встречи армейцы имели шанс возродить интригу, но Никола Влашич с 11-метровой отметки пробил выше.

Катастрофические потери ЦСКА

20-й тур РПЛ, первый после возобновления сезона, получился богатым на матчи с громкими вывесками. Так, в субботу действующий чемпион «Зенит» неожиданно разошёлся миром с «Ростовом», который ведёт борьбу за медали.

Не меньший интерес вызывало и московское дерби «Локомотив» — ЦСКА. С учётом осечки петербуржцев оно приобретало для армейцев особое значение, ведь в случае победы они могли сократить отставание от лидера до двух очков.

Перед железнодорожниками стояли не менее серьёзные задачи. Команда завершила прошлый год на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата с отставанием в семь баллов от третьего места. Таким образом, очередная осечка могла ещё больше отдалить её от еврокубковой зоны.

На руку хозяевам в преддверии важнейшей встречи сыграли серьёзные кадровые проблемы соперника. По информации СМИ, из-за коронавируса дерби пропускали капитан и бессменный первый номер ЦСКА Игорь Акинфеев, а также основной защитник Игорь Дивеев. В клубе слухи о COVID-19 не подтвердили. В частности, сообщалось, что опытный вратарь всего лишь простудился.

Так или иначе, но армейцам пришлось срочно возвращать из аренды в «Урале» Илью Помазуна, который и занял место на последнем рубеже. Пару Хёрдуру Магнуссону в центре обороны составил Виктор Васин. Также вне заявки по неясным причинам остались Иван Обляков, Алан Дзагоев и Эмиль Бохинен.

Соответственно, в опорной зоне расположились Константин Марадишвили и Ильзат Ахметов. На острие атаки Гончаренко выставил не Илью Шкурина или Фёдора Чалова, а новичка Соломона Рондона, который дебютировал за ЦСКА только на прошлой неделе.

«Локомотив» также не обошёлся без потерь. Из-за проблем с мышцей не оказалось даже на скамейке запасных Антона Миранчука. До сих пор травмированы и нападающие Фёдор Смолов и Зе Луиш. Поэтому экспериментальный дуэт впереди составили Виталий Лисакович и Франсуа Камано. В центре же поля расположился ромб, причём позицию опорника занял не Гжегож Крыховяк, а 19-летний Максим Мухин.

Великолепный первый тайм «Локомотива»

Дерби для ЦСКА началось хуже некуда. Вынужденно обновлённая линия обороны гостей не выдержала первого же удара. Результативную атаку начал Даниил Куликов, который отобрал мяч у Бактиёра Зайнутдинова на правом фланге атаки, сыграл в стенку с Дмитрием Рыбчинским и передачей низом в штрафную на Лисаковича разрезал центр защиты оппонента. В свою очередь, белорус оставил в полупозиции Магнуссона, красивым финтом убрал Васина и пробил в противоход Помазуну.

После пропущенного уже на шестой минуте мяча армейцам пришлось идти вперёд, однако впереди у них практически ничего не получалось. В центре поля полузащитники ЦСКА проигрывали борьбу Куликову и Крыховяку. Хорош был и юный Мухин, который регулярно страховал партнёров, а также начинал атаки команды. Не слишком заметен оказался даже Влашич.

В результате за весь первый тайм подопечные Гончаренко создали лишь один опасный момент. Рондон в ходе быстрого выпада с линии штрафной пробил в ближний угол, но Маринато Гилерме перевёл мяч на угловой. В остальном ощущалось, что венесуэлец находится не в лучшей форме. Ему тяжело было выигрывать борьбу у куда более активных Пабло и Ведрана Чорлуки и цепляться за мячи.

Да и «Локомотив» в целом смотрелся свежее. В частности, хозяева регулярно убегали в опасные контратаки, заполняя оставленные соперником свободные зоны. Один из таких выпадов в конце первого тайма завершился голом. Марио Фернандес задержался на чужой половине поля, и Крыховяк после аккуратного перевода Камано нанёс невероятный удар с лёту в ближнюю девятку. Ахметов с Васиным накрыть его не успели, а Помазун практически не имел шансов выручить команду.

Странное удаление Николича

В перерыве Гончаренко пошёл на крайние меры и произвёл двойную рокировку. Место абсолютно незаметного Арнора Сигурдссона занял Константин Кучаев, а Чидера Эджуке заменил Щенникова. При этом на левый край обороны опустился Зайнутдинов, а нигериец поднялся выше.

Выход свежих футболистов помог армейцам изменить ход игры. Кучаев добавил конструктива в атаке, а Эджуке на фланге регулярно обыгрывал номинального полузащитника Рыбчинского. На какое-то время гостям даже удалось прижать соперника к воротам.

Но свои шансы команде реализовать не удалось. Самый явный красно-синие упустили около 50-й минуты, когда Гилерме совершил двойной сейв. Голкипер сначала парировал удар головой Васина, а затем справился с добиванием Кучаева в упор. Следом Ахметов из пределов штрафной нанёс менее удачный выстрел в руки натурализованному бразильцу.

Однако постепенно «Локомотиву» удалось прийти в себя. Команда забрала мяч под свой контроль и сбила атакующий настрой оппонента. В дальнейшем армейцы по инерции ещё шли вперёд, но им не хватало скорости и остроты. По-настоящему опасных моментов у ворот Гилерме почти не возникало.

Последний шанс спасти встречу гости имели за 20 минут до финального свистка. Чалов, вышедший на замену вместо Рондона, выиграл борьбу за мяч у лицевой и сбросил его к штрафной, однако передачу заблокировал Рыбчинский.

Казалось, никакого нарушения правил в данном эпизоде не было, но Павел Кукуян после просмотра повтора зафиксировал игру рукой у футболиста.

Одиннадцатиметровый у ЦСКА отправился исполнять Влашич — и сделал это из рук вон плохо. Хорват неожиданно отправил мяч выше перекладины. Любопытно, что после этого сдали нервы у Николича, который за минуту получил две жёлтые карточки от Кукуяна и отправился на трибуны.

«Локомотив» спокойно довёл дело до первой победы в РПЛ с 5-го декабря и обыграл ЦСКА в третий раз подряд. Также стоит отметить возвращение в строй после тяжёлой травмы колена Дмитрия Баринова. Опорник появился на поле незадолго до финального свистка впервые с 23 августа.