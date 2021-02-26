Агент Антона Миранчука рассказал о травме футболиста

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о травме футболиста.

«У Антона есть мышечная травма. Восстановление проходит под контролем тренерского и медицинского штабов. Никто не собирается форсировать его восстановление. Главная задача — чтобы игрок полностью восстановился. Условия непростые: то холод, то тепло, поэтому никто никуда не торопится», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

Первый матч после зимней паузы в Российской премьер-лиге «Локомотив» проведёт 27 февраля со столичным ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин восстановился от травмы и тренируется в общей группе «Фиорентины».