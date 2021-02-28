«Спартак» уступил «Рубину» в 20-м туре РПЛ, в матче произошло два удаления

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Московский «Спартак» на своём поле потерпел поражение от казанского «Рубина» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» уступил «Рубину» в 20-м туре РПЛ, в матче произошло два удаления
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 0:2.

В составе гостей дубль оформил Джордже Деспотович, который отличился на 54-й и 89-й минутах.

В концовке первого тайма красно-белые остались в меньшинстве после удаления Романа Зобнина, а на 71-й минуте составы уравнялись — у коллектива из столицы Татарстана красную карточку получил Оливер Абильгор.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого набрали 31 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками находится на четвёртой строчке. 

Ранее Леонид Федун заявил, что в «Спартаке» рады возвращению Квинси Промеса.

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