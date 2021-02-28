«Спартак» уступил «Рубину» в 20-м туре РПЛ, в матче произошло два удаления
- @fcsm_official
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 0:2.
В составе гостей дубль оформил Джордже Деспотович, который отличился на 54-й и 89-й минутах.
В концовке первого тайма красно-белые остались в меньшинстве после удаления Романа Зобнина, а на 71-й минуте составы уравнялись — у коллектива из столицы Татарстана красную карточку получил Оливер Абильгор.
Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого набрали 31 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками находится на четвёртой строчке.
Ранее Леонид Федун заявил, что в «Спартаке» рады возвращению Квинси Промеса.