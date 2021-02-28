Федун заявил, что в «Спартаке» рады возвращению Промеса

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от первого матча нападающего Квинси Промеса после возвращения в команду.
Федун заявил, что в «Спартаке» рады возвращению Промеса
  • РИА Новости

«Ожидания от Промеса? Увидим сегодня. Мы очень рады, что он вернулся!» — цитирует Федуна Sport24.

До нынешнего возвращения в «Спартак» Промес выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, став чемпионом Российской премьер-лиги и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов и 33 результативные передачи в 135 матчах.

Ранее сообщалось, что Промес выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Рубином».

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